Com direito a gol que Pelé não fez, Santos goleia o Bahia e avança às oitavas da Copinha

Gol antológico foi marcado por Ivonei, no final da segunda etapa; Peixe encara Atlético-MG ou Água Santa na próxima fase

MIRIAM ROSENBERGER/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Santos amassou o Bahia e vai para as oitavas da Copinha



O Santos garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao atropelar o Bahia neste domingo, 15, por 4 a 0, pela terceira fase da competição. Ivonei, duas vezes, Deivid e Patati marcaram os gols do Peixe em partida disputada no Bruno José Daniel, em Santo André. E o roteiro do jogo foi bastante caprichado. Além do belo futebol apresentado, um dos gols marcados por Ivonei certamente ficará na memória do atleta. O jogador fez “o gol que Pelé não fez” no final da partida. Nas oitavas, os Meninos da Vila esperam o vencedor de Atlético-MG e Água Santa. O Santos pressionou a saída de bola do Tricolor Baiano e a estratégia funcionou. Em bola recuperada no campo de ataque, Ivonei abriu o marcador aos 24 minutos de partida. Ainda na primeira etapa, Deivid balançou as redes mais uma vez para ampliar a vantagem santista. Dois minutos depois, Patati marcou um golaço, deixando a equipe ainda mais confortável. A partir daí, o Peixe manteve a calma e soube segurar a partida. O gol antológico saiu aos 48 minutos do segundo tempo. Ivonei viu o goleiro Tiago adiantado e arriscou o chute do meio de campo, fazendo assim “o gol que Pelé não fez” e dando números finais ao jogo.