Arsenal vence jogo atrasado contra o Everton e abre vantagem na liderança da Premier League

Gunners estão cinco pontos à frente do Manchester City faltando 12 rodadas para o fim do campeonato

EFE/EPA/Andy Rain Martinelli brilhou em vitória do Arsenal, marcando dois gols



O Arsenal venceu o Everton por 4 a 0 nesta quarta-feira, 1º, em jogo atrasado da 7ª rodada da Premier League e abriu uma vantagem de 5 pontos para o vice-líder Manchester City. A partida no Emirates Stadium teve total domínio dos líderes, mas o primeiro gol só saiu aos 40 minutos, com Bukayo Saka. Nos acréscimos, Martinelli marcou o segundo. Após o intervalo, Odegaard fez mais um aos 26 minutos. Ainda aos 35, Martinelli fez mais um e aumentou sua fase goleadora, com quatro gols em três jogos. Agora que estão igualados em pontos, os comandados de Arteta jogam no final de semana contra o Bournemouth, no sábado, às 12h (horário de Brasília). Faltam 12 rodadas para o fim da temporada da Premier League e o Arsenal não levanta a taça desde 2003/04.