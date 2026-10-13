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Arsenal x Lille: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta terça-feira (13), às 16h, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27

Jovem Pan

Kai Havertz, do Arsenal (dir.), reage após marcar o gol de 1-0 durante a partida da Premier League inglesa entre Arsenal FC e Ipswich Town
English Premier League - Arsenal vs Ipswich Town DAVID CLIFF/EFE/EPA

Arsenal e Lille se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.

O Arsenal estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Napoli, fora de casa.

O Lille foi derrotado pelo Real Betis por 3 a 2 na rodada de abertura.

Onde assistir Arsenal x Lille ao vivo

A partida entre Arsenal e Lille será transmitida por canal da TNT Sports Brasil no YouTube e HBO Max (streaming).

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