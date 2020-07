Arthur sente dores em joelho e está fora do último jogo do Barça no Espanhol

Volante ex-Grêmio está negociado com a Juventus para a próxima temporada

EFE Arthur está fora da última rodada do Espanhol



O volante Arthur foi vetado, neste sábado, para defender o Barcelona no duelo com o Alavés, fora de casa, pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol, que será disputado no domingo, no estádio Mendizorroza. O ex-Grêmio, que já está negociado com a Juventus, apresentou dores em um dos joelhos, por isso não viajou para a cidade de Vitoria, segundo revelou o espanhol Quique Setién, técnico ‘blaugrana’, em entrevista coletiva.

Além de Arthur, também estão fora, por causa de problemas físicos o zagueiro Samuel Umtiti e o atacante Antoine Griezmann, ambos franceses. Além disso, o zagueiro espanhol Gerard Piqué, o lateral-esquerdo espanhol Junior Firpo e o meia croata Ivan Rakitic estão suspensos.

Com isso, na despedida do Barça, vice-campeão por antecipação do Espanhol, Setién só levará 16 jogadores para o duelo com o Alavés, que já não tem qualquer aspiração neste restante da temporada. Foram relacionados os goleiros Ter Stegen, Neto e Tenas; os defensores Semedo, Alba, Lenglet e Ronald Araújo; os meias Busquets, Sergi Roberto, De Jong, Vidal e Puig; além dos atacantes Messi, Suárez, Braithwaite e Fati.

*Com Agência EFE