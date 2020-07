Messi x Benzema, rebaixamento e mais: o que importa na última rodada do Espanhol

Atacantes de Barcelona e Real Madrid disputam artilharia em seus últimos jogos, enquanto Leganés e Celta de Vigo decidem quem permanece na elite do futebol nacional

Reprodução/Barcelona Messi durante partida do Barcelona contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol



O Real Madrid conquistou a sua 34ª taça do Campeonato Espanhol na última quinta-feira (16), após bater o Villarreal por 2 a 1, em confronto válido pela penúltima rodada do torneio. Mesmo com a disputa pelo título definida, a La Liga preserva emoções no próximo final de semana, como a briga pela artilharia entre Lionel Messi (Barcelona) e Karim Benzema (Real Madrid), a luta para permanecer na elite do futebol nacional e também a forte concorrência por uma vaga na próxima edição da Liga Europa, segundo torneio continental mais importante.

Restando apenas mais uma rodada, Lionel Messi é o maior goleador desta edição do Espanhol, com 23 gols marcados. O astro do Barça, entretanto, ainda não garantiu o status de artilheiro devido ao bom momento de Karim Benzema, que foi às redes duas vezes na última partida do Real e chegou aos 21 tentos. Desta forma, os embates entre Alavés x Barcelona e Leganés x Madrid se tornam interessantes para saber quem acabará na frente no quesito. Vale lembrar que o argentino busca o seu sétimo “Pichichi”, nome do prêmio que é concedido ao jogador com mais gols do nacional na temporada, algo que seria inédito na história da La Liga.

O Campeonato Espanhol também reserva uma boa luta pela quinta e sexta posições, que dão vaga para a próxima edição da Liga Europa. Atualmente, Villarreal (57) e Real Sociedad (55) estão classificados para a competição. Getafe (54), Valencia (53) e Granada (53), por outro lado, ainda sonham em entrar no top-6. Já os times espanhóis que participarão da Liga dos Campeões da Europa 2020/21 já estão definidos com Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla.

Por fim, há a disputa contra o descenso. Com Espanyol e Mallorca já rebaixados, o Leganés (35 pontos) tenta superar o Celta de Vigo (36 pontos) na última rodada do campeonato. Abaixo, confira os últimos duelos do Espanhol.

Jogos da 38ª rodada do Espanhol:

Osasuna x Mallorca

Sevilla x Valencia

Villarreal x Eibar

Real Valladolid x Real Betis

Levante x Getafe

Leganés x Real Madrid

Atlético de Madrid x Real Sociedad

Espanyol x Celta de Vigo

Granada x Athletic Bilbao

Alavés x Barcelona