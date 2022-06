Assessoria de Neymar diz que craque não foi procurado pela diretoria do PSG para discutir saída

Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, a equipe de comunicação do camisa 10 da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain classificou a reportagem da mídia espanhola como uma ‘besteira’

Julien de Rosa/EFE Neymar durante partida do PSG na Liga dos Campeões



O jornal “El País”, da Espanha, publicou na última terça-feira, 28, que a diretoria do Paris Saint-Germain conversou com o pai de Neymar e comunicou o agente que o camisa 10 não está nos planos do clube para a temporada 2022/2023. De acordo com a matéria, a opinião de Kylian Mbappé, que renovou recentemente e se tornou a principal estrela do projeto parisiense, também teria pesado na decisão. Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, no entanto, a assessoria do craque classificou a reportagem da mídia espanhola como uma “besteira” e negou qualquer tipo de conversa sobre este tema. “É só assunto para arrumar o que falar”, resumiu. Procurada, a equipe de comunicação do PSG ainda não se pronunciou sobre os rumores.

As especulações fizeram com que o nome de Neymar entrasse nos assuntos mais comentados do Twitter e virasse pauta até entre os jogadores. Nesta quarta-feira, 29, em evento realizado em Recife, o zagueiro Thiago Silva pediu a companhia do amigo de seleção brasileira no Chelsea. “Ele (Neymar) tem que ir pro Chelsea (risos). Se tiver que sair, tem que ir para lá. A expectativa, se vier a acontecer, é a melhor possível. Neymar dispensa comentários pela qualidade. E além disso, é um super amigo. Espero que se concretize e não fique só nas notícias. Mas eu não sei de nada”, despistou o defensor, em conversa para vários veículos de comunicação.

De férias no Brasil, Neymar participou de um evento no Rio de Janeiro na noite de ontem e deve se reapresentar no Paris Saint-Germain na próxima semana. No PSG, o brasileiro se tornou o jogador mais caro da história do futebol ao sair do Barcelona pela quantia de 222 milhões de euros, em 2017. Durante cinco anos, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi defendeu que a maneira mais rápida de ser competitivo era construir um ambiente em que o jogador se sentisse feliz. Na última vez em que foi questionado sobre o tema, no entanto, o mandatário se esquivou. “Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas”, disse em 21 de junho, em conversa com o jornal “Marca”, da Espanha.