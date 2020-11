Associação do futebol argentino decreta 7 dias de luto por morte de Maradona

Entidade orientou capitães a usarem braçadeira pretas nesse período e mudou o nome da Copa da Liga Profissional para ‘Copa Diego Armando Maradona’

Conmebol/Divulgação Maradona será homenageado em Copa da Argentina



A Associação do Futebol Argentino (AFA) decretou nesta quarta-feira, 25, sete dias de luto após a morte de Diego Armando Maradona, a quem a entidade descreveu como um dos maiores ídolos de todos os tempos. Em um comunicado divulgado em seu site oficial, a AFA afirmou que adotou a iniciativa para acompanhar o luto nacional decretado pelo Poder Executivo. Além disso, durante todos os jogos programados para o período os jogadores usarão braçadeiras pretas. Também foi informado que as suas instalações administrativas e esportivas permanecerão fechadas, medida que foi recomendada para clubes e ligas de todo o país “como um sinal do merecido reconhecimento a Diego”.

Por sua vez, a Liga Profissional do Futebol Argentino determinou hoje que a atual Copa, disputada pelas equipes da primeira divisão, mudará seu nome. “Em homenagem ao inesquecível capitão da seleção argentina, a Copa da Liga Profissional será chamada Copa Diego Armando Maradona”, afirmou a entidade, rendendo homenagem ao técnico do Gimnasia La Plata. Maradona morreu aos 60 anos de idade de um ataque cardíaco sofrido em uma residência na cidade de Tigre, Buenos Aires, onde estava se recuperando de uma recente operação pela qual fora submetido devido a um hematoma subdural.

*Com informações da EFE