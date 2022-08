Astro da NBA, Lebron James se torna sócio minoritário do Milan

Jogador entrou no negócio com a RedBird Capital Partners com acordo envolvendo R$ 6,6 bilhões

Reprodução/Twitter/@Los Angeles Lakers - 19/02/2021 LeBron James segue investindo em marcas e empresas fora das quadras



Considerado o primeiro jogador em atividade da NBA a se tornar milionário, o astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, segue aumentando seu poderio financeiro nos esportes. De acordo com a Financial Times, o astro está se tornando sócio minoritário do Milan, da Itália, em parceria com a RedBird Capital Partners. O acordo envolve R$ 6,6 bilhões. LeBron também é acionista da rede de academias inteligentes Tonal e da gigante de compartilhamento de viagens Lyft, além de fazer parte da produtora de tv e cinema SpringHill. O clube italiano está sob o comando da Eliott Management atualmente. Quem também ofereceu uma proposta ao Milan foi o grupo Yankees Global Enterprises, que controla o time de beisebol New York Yankees da família Steinbrenner. Em maio, a Investcorp tinha desistido das ações do clube.