Atacante cai desacordado em campo, e partida do Campeonato Holandês é encerrada 

Ex-seleção holandesa, Bas Dost desabou em campo sem se chocar com nenhum adversário; jogador foi retirado em campo acordado

Reprodução/Twitter/@necnijmegen Bas Dost balançou as redes antes de cair desacordado em campo



A partida entre AZ Alkmaar e NEC Nijmegen, válida pela décima rodada do Campeonato Holandês, precisou ser encerrada precocemente neste domingo, 29. Isto porque o atacante Bas Dost, do NEC, caiu desacordado em campo, assustando todos presentes no AFAS Stadion. O lance ocorreu já aos 44 minutos do segundo tempo, quando o centroavante voltava do setor ofensivo para ajudar na recomposição, na altura do círculo central. Sem se chocar com nenhum adversário, o jogador de 34 anos desabou. Imediatamente, a equipe médica entrou em campo para prestar socorro. Após atendimento, o atleta foi retirado de maca, mas já consciente. Sem clima para continuar o restante do jogo, o árbitro decidiu encerrar o confronto. Através das redes sociais, ambas equipes desejaram forças para Dost, que coleciona passagens por Sporting, Eintracht Frankfurt e outros clubes europeus, além da seleção holandesa. Até o momento, a Eredivisie, responsável por organizar até o torneio, não se manifestou sobre como ficará a pontuação da partida. Quando o jogo foi encerrado, o placar apontava para 2 a 1 a favor do NEC – Dost balançou as redes uma vez.