Atacante do Real Madrid, Rodrygo sofre lesão muscular na perna direita

O clube não especificou o período de recuperação do jogador brasileiro, que se machucou durante a partida contra o Granada e precisou ser substituído

EFE/JuanJo Martín O jogador brasileiro teve que ser substituído no jogo contra o Granada após sentir fortes dores na perna



O atacante Rodrygo, do Real Madrid, foi diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral da perna direita. O machucado teve origem durante a vitória de 2 a 0 sobre o Granada na última quarta-feira, 23. Enquanto jogava no estádio Alfredo Di Stefano pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, o jogador precisou ser substituído aos 38 minutos do primeiro tempo. Após a partida, Rodrygo usou sua conta oficial no Twitter para agradecer as mensagens de apoio dos fãs e dizer que logo estaria de volta. O clube, no entanto, ainda não especificou o período de recuperação do atacante.

“O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã” Agora é foco total na recuperação e logo logo estou de volta!! Obrigado a todos pelas mensagens…🙌🏾⚽️ #HalaMadrid pic.twitter.com/6U7zIEnsvF — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) December 23, 2020

*Com informações da EFE