Santos vai enfrentar Boca Juniors na semifinal da Copa Libertadores da América

Boca superou o Racing nesta quarta-feira e avançou de fase; primeiro jogo entre as equipes acontece dia 06 de janeiro, em Buenos Aires

Reprodução/ Twitter

Uma semana após se classificar para as semifinais da Copa Libertadores ao vencer o Grêmio por 4 a 1, o Santos conheceu na noite desta quarta-feira, 23, o seu adversário na próxima fase do torneio continental. O Boca Juniors reverteu a derrota no primeiro jogo para o Racing e venceu por 2 a 0 na La Bombonera, se classificando para a semi. Essa será a terceira vez que as equipes se enfrentam na história. Em 1963 a vitória foi do Santos e em 2003, os argentinos saíram vitoriosos, o que deixa o confronto do próximo mês ainda mais especial. As partidas acontecem nos dias 06 (em Buenos Aires) e 13 de janeiro (na Vila Belmiro). Na outra decisão, o Palmeiras enfrenta o River Plate. Dos rivais brasileiros enfrentando dois rivais argentinos. Os confrontos dessa chave acontecem dia 05 (em Buenos Aires) e 12 de janeiro (em São Paulo).