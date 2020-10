Atacante testa positivo e se torna 3º jogador do Liverpool com Covid-19

Antes dele, Thiago Alcântara, principal reforço da equipe para a temporada, e Sadio Mané foram infectados pelo novo coronavírus

EFE Shaqiri ao lado de Roberto Firmino durante um jogo do Lierpool



O atacante Xherdan Shaqiri testou positivo para a Covid-19, informou a Federação de Futebol da Suíça, nesta terça-feira, 06. O jogador está integrado à seleção do seu país para um amistoso e uma partida da Liga das Nações da Uefa. Shaqiri se tornou o terceiro jogador do Liverpool a contrair o novo coronavírus. De acordo com a federação suíça, o jogador já foi colocado em isolamento. A entidade não informou se jogadores que tiveram contato com ele também ficarão de fora das duas partidas da seleção, nos próximos dias. Também não deu detalhes sobre a condição de saúde do atacante.

A seleção da Suíça vai receber a Croácia nesta quarta-feira, 07, em amistoso marcado para St.Gallen. Depois, enfrentará a Espanha, no sábado, fora de casa, em rodada da Liga das Nações. Shaqiri não defende a equipe desde junho do ano passado. Antes do atacante, o Liverpool já tivera Thiago Alcântara, principal reforço da equipe para a temporada, e Sadio Mané infectados pelo novo coronavírus. Ambos foram desfalques nas últimas partidas do time inglês.

*Com informações do Estadão Conteúdo