Atalanta conquista inédito título da Liga Europa com hat-trick de nigeriano e quebra invencibilidade do Leverkusen

Vitória em Dublin dá à ‘Dea’ o segundo título de sua história, depois da Copa da Itália conquistada em 1963; time alemão não perdia há 51 jogos

Paul ELLIS / AFP Jogadores da Atalanta comemoram com o troféu após a final da UEFA Europa League entre Atalanta e Bayer Leverkusen, no estádio Dublin Arena



Com um hat-trick do atacante nigeriano Ademola Lookman – o atacante balançou as redes aos 12 e aos 26 minutos do primeiro tempo, e aos 30 da etapa final – a Atalanta derrubou o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e se sagrou campeã da Liga Europa nesta quarta-feira (22), quebrando uma invencibilidade de 51 jogos do time alemão. A equipe de Xabi Alonso era a favorita para vencer a competição devido seu histórico, mas foi supreendida pelos italianos. Eram 42 vitórias e nove empates. A vitória em Dublin, na Irlanda, dá à ‘Dea’ o segundo título de sua história, depois da Copa da Itália conquistada em 1963. A Liga Europa de 2023/24 é o primeiro título continental da história do clube. O título da Atalanta chega para apagar a decepção da perda do título da Copa da Itália para a Juventus. Sem deixar a confiança da equipe ser abalada, o técnico Gian Piero Gasperini agora comemora o seu primeiro troféu à frente da equipe.

Do outro lado resta a lamentação pela perda da invencibilidade justamente na final do torneio europeu. Sem nenhum revés na temporada, o Bayer Leverkusen vinha embalado pela conquista inédita do Campeonato Alemão. A equipe de Xabi Alonso agora precisa recobrar os ânimos para a disputa de mais um troféu. Neste sábado, pela Copa da Alemanha, o time bávaro enfrenta o Kaiserslautern No jogo, a Atalanta apostou na marcação por pressão desde o apito inicial e não demorou a movimentar o marcador. Depois de desperdiçar uma boa chance com Scamacca, a equipe italiana encontrou o caminho do gol em uma bela jogada pela direita.

O Bayer tentou se organizar, mas em um passe errado no meio-campo, o time alemão piorou a sua situação. Ao receber um “presente” de Adli, Lookmann dominou a bola próximo à grande área, passou pela marcação de Xhaka e finalizou no canto para fazer 2 a 0, aos 25 minutos. A força na marcação e a intensidade no momento da transição da defesa para o ataque fez a Atalanta controlar o ritmo da partida e impedir uma reação do Bayer.

