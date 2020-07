Atalanta empata com Milan e perde chance de colar na líder Juventus

Time está cinco pontos atrás da equipe de Cristiano Ronaldo

Sensação do futebol europeu, o Atalanta deixou escapar preciosos pontos que poderiam manter vivas as esperanças da conquista do título no Campeonato Italiano. A equipe empatou em 1 a 1 com o Milan, no San Siro, e alcançou os 75 pontos contra 80 da líder Juventus, que enfrenta o Sampdoria no domingo, em Turim. O Milan é o sexto colocado.

O jogo foi ofensivamente muito movimentado, e o placar só não foi mais elástico pelas grandes atuações dos goleiros Donnarumma e Gollini. O Atalanta começou melhor, mas Calhanoglu, com uma falta arrasadora, colocou o Milan em vantagem, aos 14 minutos da primeira etapa. Em desvantagem, o Atalanta agrediu ainda mais a defesa do adversário. A busca pelo gol abriu espaços no campo de defesa do time, deixando a partida em um ritmo frenético.

Aos 26 minutos, Malinovsky pode empatar de pênalti, mas parou nas mãos de Donnarumma. Na sequência, surgiu livre em um contra-ataque e bateu forte, de fora da área, e a bola explodiu no travessão.

O empate só veio aos 34 minutos, com Zapata, mais uma vez demonstrando oportunismo na área. O segundo tempo continuou disputado, mas como já é natural nos jogos durante a pandemia, as o lado físico pesou nos minutos finais.

