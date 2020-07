Destaque da Atalanta exalta beleza de Cristiano Ronaldo: ‘É como o Ken da Barbie’

Papu Gómez, estrela do time de Bérgamo, se divertiu ao falar de encontro com craque português em vestiário

EFE/ Paolo Magni Papu Gómez celebra gol da Atalanta



Papu Gómez, um dos principais jogadores da Atalanta na temporada, concedeu uma divertida entrevista ao “Libres de Humo”, nesta sexta-feira (24). Em determinado momento da conversa, o meia-atacante contou quando entrou no vestiário da Juventus, em partida recente válida pelo Campeonato Italiano, e se deparou com a “beleza” de Cristiano Ronaldo. Humorado, o argentino comparou o craque português com o boneco “Ken”.

“Com a ajuda do Dybala, entramos no vestiário e, pode parecer mentira, mas foi incrível: ele parecia um boneco belíssimo. É como o Ken da Barbie. Belíssimo, belíssimo”, se divertiu Papu Gómez, que recordou o pós-jogo do empate entre Atalanta e Juventus, no dia 11 de julho.

A Atalanta é uma das sensações da Europa nesta temporada e está classificada para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O time de Bérgamo irá enfrentar o Paris Saint-Germain, em partida única, na cidade de Lisboa, em Portugal. Quem avançar, irá encarar na semifinal o vencedor de Atlético de Madri e RB Leipzig (Alemanha), em novo jogo único.

No Calcio, a Atalanta faz excelente campanha, ocupando a segunda posição na tabela, com seis pontos a menos que a líder Juventus. No próximo final de semana, os times italianos disputarão a antepenúltima rodada do nacional.