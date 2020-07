Atalanta vence Parma e leva briga pelo vice-campeonato do Italiano para última rodada

Inter de Milão também luta pela segunda colocação; Juventus é o líder

EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI Atalanta e Inter de Milão brigam pela segunda colocação do Italiano



O Atalanta venceu o Parma nesta terça-feira, fora de casa, por 2 a 1, e manteve a briga pelo segundo lugar do Campeonato Italiano em aberto até a última rodada do torneio, no próximo fim de semana. A equipe saiu atrás no placar, graças ao gol marcado pelo sueco Dejan Kulusevski, aos 43 do primeiro tempo.

Na etapa final, o ucraniano Ruslan Malinovskiy igualou aos 25, e o atacante argentino Papu Gómez fez o segundo aos 39. Com a vitória, o time chegou aos 78 pontos, enquanto a Inter de Milão, que enfrenta o Napoli ainda nesta terça, começou a rodada com 76.

Atalanta e Inter terão chances de ficar com o vice após a última rodada, em confronto direto, que acontecerá na casa do time de Bérgamo. Caso consiga o segundo lugar, o time alcançará a melhor posição na história do campeonato. Caso fique em terceiro, repetirá o desempenho da temporada passada, o melhor até hoje.

O Parma, de Hernâni, ex-Athletico Paranaense, que também ficou fora da partida, segue com 46 pontos, sem qualquer chance nos torneios continentais ou de cair para a segunda divisão.

* Com EFE