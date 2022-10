Atlético de Madrid acerta contratação de Griezmann até 2026

A partir de agora, Simeone está livre para escalar o atacante sem restrições pelo ex-clube

Reprodução/ Twitter Champions League Griezmann volta para o Atlético em definitivo após passagem pelo Barcelona



Atlético de Madrid e Barcelona já chegaram a um acordo para a transferência de Antoine Griezmann para o time alvirrubro, com o francês se comprometendo com um novo contrato até 2026, de acordo com fontes próximas às negociações, o que significa que não haverá qualquer limitação de minutagem para o jogador, como no início da temporada. O acordo alcançado pelas três partes, que deverá ser oficializado na semana que vem e inclui também o novo contrato do atacante francês com o Atleti, que o vinculará pelas próximas três temporadas, além do atual, dá a Diego Simeone, técnico do Atlético, liberdade para escalar o jogador. Até então, Griezmann estava condicionado a entrar em campo a partir do 60º minuto, com a única exceção do clássico contra o Real Madrid e do último jogo contra o Club Brugge. Na quarta-feira passada, os portais “Mas Atlético” anteciparam que a operação foi acordada por 20 milhões de euros mais variáveis. A participação de apenas meia hora nos primeiros jogos da temporada correspondia à pressão da diretoria do Atlético para baixar o preço de 40 milhões de euros da opção de compra obrigatória do jogador – que estava emprestado – se ele jogasse pelo menos 45 minutos em 50% dos jogos disponíveis ao longo de duas temporadas.

“Sempre me comportei da forma como entendi que tinha de me comportar. E me refiro aos fatos. A partir daí, sabemos a importância que Griezmann tem dentro da nossa equipe e esperamos que ele possa continuar a melhorar e crescer, pois ele está nesse caminho”, disse Simeone nesta sexta-feira. Agora, Griezmann tem contrato até 2026 com o Atlético, clube pelo qual conquistou três títulos (uma Liga Europa, uma Supercopa Europeia e uma Supercopa da Espanha, e foi vice-campeão da Liga dos Campeões em 2016), e marcou 144 gols em 303 jogos em todas as competições. O francês, de 31 anos, está perto de se tornar o maior artilheiro da história do Atlético. O recorde pertence a Luis Aragonés, com 172 gols. Faltam 28. Antes disso, Griezmann terá de ultrapassar Francisco Campos, com 146, e Adrián Escudero, com 169 gols.

*Com informações da EFE