Brasil vence, elimina Holanda e fica perto das quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino

Vice-líder do Grupo E, a equipe comandada por José Roberto Guimarães tentará confirmar a classificação, sem depender de outros resultados, no sábado, quando enfrenta a Bélgica

Montagem sobre fotos/Reprodução/@timebrasil Brasil venceu a Holanda no Mundial de Vôlei Feminino



A seleção brasileira feminina conquistou mais uma vitória no Mundial de Vôlei, nesta sexta-feira, 7, ao derrotar a Holanda por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/19 e 25/20, pela penúltima rodada da 2ª fase. Sob a batuta de Gabi Guimarães e Carol, o Brasil não teve dificuldades para ganhar das anfitriãs, em Roterdã, ficando mais perto da classificação para as quartas de final. Vice-líder do Grupo E, a equipe comandada por José Roberto Guimarães tentará confirmar a classificação, sem depender de outros resultados, no sábado, quando enfrenta a Bélgica, 8, a partir das 12 horas (de Brasília). As holandesas, por sua vez, não têm mais chances de avançar ao mata-mata.