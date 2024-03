Homem fica gravemente ferido após confusão em jogo do Borussia Dortmund

Vítima tem 35 anos e é de nacionalidade holandesa; polícia está investigando as circunstâncias em que o incidente ocorreu

INA FASSBENDER / AFP atacante holandês nº 21 do Dortmund, Donyell Malen, e o zagueiro brasileiro nº 17 do PSV Eindhoven, Mauro Junior, disputam a bola durante a partida de segunda mão das oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA, BVB Borussia Dortmund x PSV Eindhoven, no estádio Signal Iduna, em Dortmund, oeste da Alemanha



Um torcedor do PSV Eindhoven ficou gravemente ferido nesta terça-feira, 13, na Alemanha, durante confrontos violentos antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, que terminou com a vitória do Borussia Dortmund, e a classificação para às quartas de final. Vítima é um homem de 35 anos de nacionalidade holandesa. A polícia está investigando as circunstâncias em que o incidente ocorreu. De acordo com relatos do jornal ‘Bild’, a briga entre dois grupos de torcedores aconteceu por volta das 19h50 (15:50 em Brasília) pouco antes do início da partida, nas proximidades do estádio do Dortmund. No jogo, o PSV perdeu por 2 a 0 para o Borussia e foi eliminado nas oitavas da Champions. No jogo de ida o resultado havia sido um empate em 1 a 1.