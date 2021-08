Atlético de Madrid oficializa contratação de Matheus Cunha por R$ 189 milhões

O atacante de 22 anos, um dos destaques do Brasil no Jogos de Tóquio-2020, já passou por exames médicos e deve ficar à disposição do técnico Diego Simeone nas próximas partidas

O Atlético de Madrid oficializou na manhã desta quarta-feira, 25, a contratação do atacante Matheus Cunha, que foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Em comunicado oficial, o clube espanhol informou que o brasileiro assinou contrato válido por cinco anos, ou seja, até o fim da temporada 2025/2026. De acordo com a imprensa local, a diretoria colchonera desembolsou 30 milhões de euros (R$ 189 milhões na cotação atual) para tirar o atleta do Hertha Berlin, da Alemanha. O centroavante de 22 anos, um dos destaques do Brasil no Jogos, já passou por exames médicos e deve ficar à disposição do técnico Diego Simeone nas próximas partidas.

Matheus Cunha, desta forma, trabalhará em seu quarto clube na carreira. Formado nas categorias de base do Coritiba, o atacante iniciou sua trajetória na Europa no Sion, da Suíça, e depois partiu para o RB Leipzig, da Alemanha. De lá foi para o Hertha Berlin e colocou no contrato a obrigação de liberação para as Olimpíadas. Depois da boa campanha na Tóquio-2020, o jogador atraiu olhares de Tite, que o convocou para a rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, na Data Fifa de setembro.

“Chega ao nosso time um atacante versátil, com capacidade de atuar em múltiplas posições na frente de campo, seja como atacante, como lateral, como armador e até mesmo como pivô ofensivo”, destacou o clube em seu site oficial, ao confirmar a contratação do jogador que estava no Hertha Berlin-ALE. O técnico argentino Diego Simeone esperava por um atacante para ser espécie de uma “sombra” para Luis Suárez. Este será o papel de Matheus Cunha. “Quando preparamos um plantel, tentamos prepará-lo em função de termos dois jogadores por posição. Precisamos de um jogador, vamos procurar o que pode vir, senão encontraremos uma solução, como sempre fizemos desde que cheguei aqui”, disse o treinador no último domingo.