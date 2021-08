Com recorde na natação, Gabriel Bandeira conquista primeiro ouro do Brasil na Paralimpíada

Gabriel Monteiro e Phelipe Rodrigues também já subiram ao pódio hoje com prata e bronze, respectivamente

Reprodução/Twitter @cpboficial Além do ouro de Bandeira, o Brasil já conquistou uma prata e um bronze na competição, que teve início nesta terça-feira, 24



O Brasil conquistou o primeiro ouro na Paralimpíadas de Tóquio nesta quarta-feira, 25, com vitória do atleta Gabriel Bandeira, de 21 anos, na natação. A conquista da medalha aconteceu na prova dos 100 metros borboleta da classe S14, quando o nadador terminou com tempo de 54s76, nove recorde da disputa paralímpica. ““Eu treinei muito para isso e felizmente consegui repetir na piscina tudo o que eu tinha planejado. Estou muito feliz”, disse o brasileiro após a vitória. Para completar o pódio, o britânico Reece Duun ficou com a prata, com tempo de prova de 55s12, e o australiano Benjamin James Hance, com o bronze aos 56s90. Além do ouro de Bandeira, o Brasil já conquistou uma prata e um bronze na competição, que teve início nesta terça-feira, 24. O segundo lugar ficou com Gabriel Araújo nos 100 metros costas da classe S2 (2min02s47). Já o terceiro lugar foi de Phelipe Rodrigues, na prova de 50 metros livres da classe S10 (23s50).