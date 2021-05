Atlético de Madrid vence Real Sociedad e pode ser campeão espanhol no domingo

Liderando a La Liga com quatro pontos de diferença do Barça, os ‘colchoneros’ precisam vencer na próxima rodada e torcer por um tropeço dos rivais para pegar o caneco antecipadamente

Reprodução/ Twitter @Atleti Carrasco comemora gol que deu a vitória ao Atlético de Madrid



Em seu jogo mais difícil da temporada, em termos de colocação dos adversários na tabela, o Atlético de Madrid deu um passo importante rumo ao título do Campeonato Espanhol nesta quarta-feira, 12, ao vencer a Real Sociedad por 2 a 1 no estádio Wanda Metropolitano, alimentando a chance de ser campeão no próximo fim de semana. Dentro de casa, a equipe ‘rojiblanca’ se impôs e abriu 2 a 0 com menos de 30 minutos de bola rolando. Carrasco marcou o primeiro aos 16 minutos de partida, e Correa aumentou a diferença aos 28. A Real Sociedad, que já se classificou para a Liga Europa e não tem grandes pretensões neste fim de campanha, esboçou uma reação na parte final do confronto, mas só conseguiu um gol, com Zubeldia, aos 38 minutos do segundo tempo.

A vitória levou o Atlético a 80 pontos, quatro a mais que o segundo colocado, o Barcelona, que ontem empatou com o Levante em 3 a 3 na cidade de Valência. O Real Madrid, que vem em terceiro lugar, com 75, pode ganhar uma posição amanhã, quando encerrará a 36ª e antepenúltima rodada visitando o Granada. Nesse cenário, os ‘Colchoneros’ têm a chance de dar a volta olímpica no próximo domingo, na penúltima rodada. Isso acontecerá se os comandados de Diego Simeone vencerem o Osasuna como mandante, o Barça não bater o Celta de Vigo no Camp Nou e o Real não derrotar o Granada amanhã nem Athletic Bilbao no País Basco no fim de semana.

O triunfo do Atlético ainda tirou as chances de título do Sevilla, que aparece na quarta colocação, a seis pontos do líder, e leva a pior no primeiro critério de desempate, o confronto direto. A equipe andaluza recebeu o Valencia no estádio Ramón Sánchez Pizjuán e levou a melhor por 1 a 0, com gol de En-Nesyri. Nos outros dois jogos do dia, quem atuou como anfitrião venceu por 1 a 0. O Celta de Vigo, do técnico Eduardo Coudet, ganhou do Getafe, e o Huesca superou o Athletic Bilbao.

*Com informações da EFE