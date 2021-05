Neymar é 6º atleta mais bem pago do mundo com fortuna de R$ 500 milhões; veja Top 10

Em 2020, o brasileiro faturou mais que Roger Federer, Lewis Hamilton e Tom Brady

Yoan Valat/EFE Neymar faturou mais de R$ 500 milhões em 2020



Mesmo em um ano de pandemia, atletas de alto rendimento faturaram alto em 2020. A Forbes publicou nesta quarta-feira, 12, a lista dos 10 atletas mais bem pagos durante esse período e a crise econômica que atingiu diversos países parece ter passado desapercebida pelas fortunas esportivas. O levantamento da revista aponta que o grupo faturou mais de 1 bilhão de dólares em 12 meses, um aumento de 28% se comparado aos mais ricos de 2019. No ranking apenas um brasileiro aparece: Neymar. O craque da seleção brasileira está em 6º tendo faturado 92 milhões de dólares (R$ 503 milhões, na cotação atual). A publicação relembra que nesse período o atacante saiu da Nike para se tornar embaixador da Puma e se tornou skin do game Fortnite. Foram 76 milhões ganhos em campo e outros 19 milhões fora dele. Os rendimentos de Neymar superam os de Roger Federer, Lewis Hamilton e Tom Brady.

No topo da lista está o lutador Conor McGregor que arrecadou 180 milhões de dólares (R$ 954 milhões) nos últimos 12 meses. Nem tudo foi conquistado dentro do octógono do UFC, pelo contrário, a maior parte de sua renda recente se deve à venda de sua participação majoritária na marca de uísque Proper No. Essa é a primeira vez que McGregor aparece no topo da lista da Forbes. Em 2018, após sua luta com Mayweather, ele esteve em quarto lugar. Na segunda posição aparece Lionel Messi que faturou 130 milhões de dólares, seguido de Cristiano Ronaldo (120 milhões de dólares) e Dek Prescott (107 milhões de dólares), quarterback do Dallas Cowboys.

Confira abaixo o Top 10 de atletas mais bem pagos de 2020, segundo a Forbes: