Atlético de Madrid x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Atlético de Madrid e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Metropolitano, em Madri, na Espanha, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.
O Atlético de Madrid iniciou a fase de liga com derrota por 2 a 1 para o Liverpool.
O Manchester United estreou na competição contra o Sabah, do Azerbaijão.
Onde assistir Atlético de Madrid x Manchester United ao vivo
A partida entre Atlético de Madrid e Manchester United será transmitida por Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).
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