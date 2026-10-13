Atlético de Madrid x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta terça-feira (13), às 16h, no Metropolitano, em Madri, na Espanha, pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27

Atlético de Madrid e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Metropolitano, em Madri, na Espanha, em jogo válido pelo segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2026/27.

O Atlético de Madrid iniciou a fase de liga com derrota por 2 a 1 para o Liverpool.

O Manchester United estreou na competição contra o Sabah, do Azerbaijão.

Onde assistir Atlético de Madrid x Manchester United ao vivo

A partida entre Atlético de Madrid e Manchester United será transmitida por Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).