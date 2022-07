Atual campeã, Holanda empata com a Suécia por 1 a 1 em estreia na Eurocopa feminina

Grupo C está embolado, com todas as seleções empatadas (Portugal e Suíça também estão na chave)

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Holanda e Suécia fizeram bom jogo para fechar a rodada do Grupo C



O jogo mais esperado da primeira fase da Eurocopa feminina terminou empatado em 1 a 1, entre Holanda e Suécia. Donas de um título cada, as seleções se estudaram muito e fizeram um jogo de alto nível. A Holanda perdeu duas jogadoras ainda no primeiro tempo por lesão, a goleira van Veenendaal (eleita a melhor arqueira no Mundial de 2019) e a zagueira Nouwen. Com isso, a zaga ficou muito exposta, principalmente do lado esquerdo. Aos 35 minutos, Andersson chutou cruzado e abriu o placar. No segundo tempo, logo aos sete minutos, Roord aproveitou rebote da zaga sueca e empatou o duelo. O jogo ficou bem disputado, mas sem grandes lances. Aos 85, Rolfö chutou bem de fora da área, mas a goleira defendeu. Sem mais lances claros, a partida terminou em 1 a 1. Com mais de 21 mil torcedores, a partida bateu o recorde de público do torneio em jogos que não envolvem a seleção anfitriã ou final. O resultado deixa o Grupo C embolado, com todo mundo com um ponto.