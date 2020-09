Atual campeão asiático é excluído do torneio por surto de Covid-19

Al Hilal inscreveu apenas 11 jogadores para confronto na fase de grupos; regulamento da competição exige, ao menos, 13

Reprodução/Al Hilal Al Hilal foi excluído da Liga dos Campeões da Ásia



O Al Hilal defenderia o título da Liga dos Campeões da Ásia nesta temporada, mas foi excluído do torneio por causa de um surto de coronavírus no elenco. Segundo anúncio feito pela AFC, confederação de futebol do continente, a equipe apresentou apenas 11 atletas para o duelo.

“O Al Hilal, da Arábia Saudita, não conseguiu relacionar o mínimo de 13 jogadores requeridos para o seu jogo pelo grupo B da Liga dos Campeões da Confederação Asiática de Futebol contra o Shabab Al Ahli Dubai, dos Emirados Árabes, e foi considerado como retirado da competição”.

O Al Hilal estava no grupo B, que tem Pakhtakor, do Uzbequistão, e o Shahr Khodro, do Irã. Os resultados anteriores do time saudita foram anulados, o que levou à classificação das equipes de Dubai e Tashkent. Mais de 100 pessoas entre jogadores, integrantes de comissões técnicas e dirigentes de duas ligas de futebol da Arábia Saudita deram positivo para o coronavírus entre o final de junho e o início de julho, de acordo com a federação de futebol do país (SFF).

* Com EFE