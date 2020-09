Perto do Atlético de Madrid, Suárez chora ao se despedir do Barcelona; assista

O atacante uruguaio havia acabado de dar adeus aos companheiros de time e funcionários do Barça

Luis Suárez não conseguiu segurar a emoção durante a despedida ao Barcelona. Nesta quarta-feira, 23, o atacante foi flagrado por emissoras de TV espanholas secando as lágrimas ao deixar o CT do clube blaugrana de carro. O uruguaio havia acabado de dar adeus aos companheiros de time e funcionários do Barça. Nas imagens, é possível ver Luisito limpando o rosto com a camiseta e, depois, colocando as mãos sobre os olhos marejados. Veja nos vídeos abaixo:

🚨 IMAGEN #Golazo 🚨 ⚠️ @LuisSuarez9 se EMOCIONA a su salida de la ciudad deportiva del @FCBarcelona_es 💣 Todas las imágenes a las 14h en @Gol pic.twitter.com/jDANCvZRiG — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) September 23, 2020

🎥💥 LA IMAGEN DEFINITIVA 😢 LUIS SUÁREZ, LLORANDO en su coche tras DESPEDIRSE de sus compañeros del BARÇA. #JUGONES pic.twitter.com/2bXo20mppU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2020

Luis Suárez ainda tem um ano de contrato com o Barcelona, é verdade, mas vai embora porque não está nos planos do novo técnico da equipe, Ronald Koeman. A saída do uruguaio faz parte de um processo de reformulação do clube, que não conquistou nenhum título na última temporada e foi eliminado de maneira vexatória da Liga dos Campeões da Europa após ser goleado pelo Bayern de Munique por 8 a 2. Nos últimos dias, os catalães também negociaram Ivan Rakitic com o Sevilla e Arturo Vidal com a Inter de Milão.

O destino do uruguaio, que, em seis temporadas no Barça, conquistou 13 títulos e anotou 198 gols em 283 jogos, deve ser o Atlético de Madrid. Suárez tem conversas avançadas com a equipe comandada por Diego Simeone e, segundo a imprensa espanhola, assinará vínculo válido por duas temporadas. Especula-se que o clube colchonero pagará 2 milhões de euros (R$ 13 milhões) ao Barcelona por cada ano de contrato se alcançar as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.