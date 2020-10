Atual campeão, Bayern de Munique goleia Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

Coman (2x), Goretzka e Tolisso marcaram os gols dos alemães na vitória por 4 a 0

Um mês depois de conquistar o título da Liga dos Campeões da Uefa, o Bayern de Munique voltou a disputar a competição e mostrou que continua em alto nível. A equipe alemã recebeu em casa o Atlético de Madrid, para a disputa da primeira rodada do Grupo A, e goleou por 4 a 0. O jovem Kingsley Coman marcou duas vezes (aos 28 minutos e aos 72 minutos). Goretzka e Tolisso completaram o placar para os bávaros.

A equipe de Hans-Dieter Flick foi muito mais efetiva e dominou a partida, tendo 59% da posse de bola, chutando 16 vezes ao gol adversário sendo cinco vezes no alvo (acertando quatro). Na outra partida do grupo, o Lokomotiv Moscou e o RB Salzburg empataram em 2 a 2 na Áustria, gols de Szoboszlai e Junuzovic para os donos da casa e Éderzito Lopes e Lisakovich para os visitantes.

Na próxima rodada, o Bayern de Munique enfrenta o Lokomotiv, na terça-feira, 27, às 14h55 (horário de Brasília). Já o Atlético tentará se recuperar contra o Salzburg no mesmo dia, às 17h. No Brasil, as transmissões da Champions League estão sendo feitas pelo Esporte Interativo atrás dos canais de televisão fechada, TNT e Space, e nas redes sociais da emissora.

Confira abaixo os resultados das partidas desta primeira rodada de Liga dos Campeões:

Zenit 1 x 2 Club Brugge

Dínamo de Kiev 0 x 2 Juventus

RB Leipzig 2 x 0 Ístanbul

Rennes 1 x 1 FC Krasnodar

Lazio 3 x 1 Borussia Dortmund

Chelsea 0 x 0 Sevilla

PSG 1 x 2 Manchester United

Barcelona 5 x 1 Ferencváros

RB Salzburg 2 x 2 Lokomotiv Moscou

Real Madrid 2 x 3 Shakhtar Donetsk

Ajax 0 x 1 Liverpool

Manchester City 3 x 1 Porto

Midtjylland 0 x 4 Atalanta

Olympiacos 1 x 0 Olympique de Marselha

Bayern de Munique 4 x 0 Atlético de Madrid

Inter de Milão 2 x 2 Borussia Monchengladbach