Vinicius Júnior lamenta derrota do Real Madrid na Liga dos Campeões: ‘Jogamos mal hoje’

Time espanhol perdeu por 3 a 2 do Shakhtar Donetsk na primeira rodada do torneio interclubes

Reprodução/ Twitter Real Madrid Vinícius Junior marcou um dos gols do clube merengue contra o Shakhtar



O meia-atacante brasileiro Vinicius Júnior lamentou a atuação do Real Madrid na derrota para o Shakhtar Donetsk, nesta quarta-feira, 21, em jogo disputado no estádio Alfredo di Stéfano e válido pela primeira rodada do grupo B da Liga dos Campeões. “Jogamos mal hoje e estamos todos no mesmo barco. É difícil dizer algo hoje, em uma partida em que ninguém conseguiu ir bem. Ninguém conseguiu fazer as coisas que Zizou nos pediu”, disse.

Vinicius começou o duelo no banco, entrou em campo aos 14 minutos da etapa complementar, quando o placar marcava 3 a 1 para o Shakhtar e, 14 segundos depois, balançou a rede. Sem fazer avaliação pessoal, o brasileiro admitiu que o foco já está no próximo compromisso, o El Classico contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, no sábado. “Nos resta treinar muito e já precisamos ter a cabeça no clássico, que é um grande jogo. Temos que estar concentrados pra vencer”, comentou o meia-atacante.

Além de Vinicius Júnior, o meia croata Luka Modric também marcou para o Real. O atacante Tetê, ex-Grêmio, o zagueiro francês Raphael Varane, contra, e o atacante israelense Manor Solomon anotaram os gol do Shakhtar Donetsk na partida. Na próxima rodada da Champions League, o Real Madrid enfrenta o Borussia Monchengladbach enquanto o Shakhtar joga contra a Inter de Milão.

*Com informações da EFE