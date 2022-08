De acordo com a imprensa espanhola, o atacante teve o domicílio invadido por pelo menos quatro homens encapuzados, chegou a ser ameaçado com armas de fogo e ainda foi atingido por barras de ferro

EFE/ENRIC FONTCUBERTA Aubameyang, do Barcelona, é vítima de agressão e roubo dentro da própria casa



O atacante Pierre-Emerick Aubameyang, do Barcelona, foi vítima de agressão e roubo dentro da própria casa, em Castelldefels, na Espanha, informou o jornal “El País”, nesta segunda-feira, 29. De acordo com a publicação, o gabonês teve o domicílio invadido por pelo menos quatro homens encapuzados, chegou a ser ameaçado com armas de fogo e ainda foi atingido por barras de ferro. Segundo a matéria do jornal espanhol, os invasores escaparam com um carro do centroavante e levando joias da família. A polícia ainda investiga quem são os bandidos, enquanto o clube catalão não se manifestou sobre o episódio. Ainda cotado para deixar o Campo Nou nesta janela de transferências, que se encerra na próxima quinta-feira, 1º, Aubameyang pode voltar a jogar no próximo sábado diante do Sevilla, caso não seja negociado.