Austrália x Turquia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Seleções disputam pontos pelo Grupo D da Copa do Mundo neste domingo (14), às 1h (de Brasília)

Austrália e Turquia se enfrentam neste domingo (14), às 1h (de Brasília), fechando a primeira rodada da sua chave na Copa do Mundo 2026, no estádio BC Place, localizado em Vancouver, no Canadá.

Além das duas equipes, integram o Grupo D do Mundial a equipe do Paraguai e uma das seleções anfitriãs, Estados Unidos, que abrem os jogos da chave no Estádio de Los Angeles.

Onde assistir Austrália x Turquia ao vivo

A partida válida pela fase de grupos da Copa do Mundo será transmitida ao vivo pelo SporTV, Globo, GE TV e CazéTV, com início às 1h (de Brasília).