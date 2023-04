Presidente do Inter vê irregularidade em gol do Flamengo, aciona CBF e critica a imprensa

Colorados e flamenguistas reclamaram da arbitragem no confronto válido pela segunda rodada do Brasileirão

ARTHUR MIRANDA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gerson marcou um golaço na derrota do Flamengo para o Internacional



A vitória do Internacional sobre o Flamengo, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, teve insatisfação com a arbitragem dos dois lados. Depois do Rubro-Negro afirmar que o segundo gol de Maurício deveria ser anulado por causa de uma suposta simulação de Jean Dias, o Colorado se manifestou. Através das redes sociais, o presidente Alessandro Barcellos afirmou que Gerson colocou o braço na bola antes de abrir o placar com uma pintura. Na publicação, o mandatário declarou que irá acionar a CBF para obter o áudio da análise do VAR. Além disso, o cartola reclamou que a imprensa está falando pouco sobre o lance. “Alguns ‘especialistas’ do centro do país estão discutindo ainda o lance do nosso gol. Estranho é que nenhum deles questiona a mão do Gerson na jogada de gol. A seletividade começou cedo no Brasileiro. Com isto, estamos pedindo o áudio do VAR para esclarecimentos”, comentou. Com o resultado, os gaúchos foram aos 4 pontos, enquanto os flamenguistas continuam com 3.