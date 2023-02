Azpilicueta tranquiliza torcedores após ficar desacordado em jogo do Chelsea: ‘Os vejo em breve’

Os torcedores do Chelsea podem ficar tranquilos sob o estado de saúde do zagueiro César Azpilicueta. No jogo deste sábado, 18, contra o Southampton, pela Premier League, o espanhol foi atingido na cabeça em uma tentativa de bicicleta de Mara e caiu desacordado no gramado. O atendimento médico foi rápido e ele precisou sair de ambulância do estádio direto para um hospital. Neste domingo, 19, Azpilicueta tranquilizou os torcedores ao postar uma imagem em suas redes sociais. Ele agradeceu o atendimento médico que recebeu e disse que agora irá “se recuperar” e em breve retornará. “Olá a todos! Obrigada pelo carinho e mensagens de apoio. A minha família e eu gostaríamos de agradecer todos os que cuidaram de mim desde o incidente de ontem. Da equipe médica do Chelsea, colegas de equipe e adversários, ao Hospital St Mary’s e Cleveland e a todos os funcionários e médicos: meu enorme obrigado do fundo do meu coração. Agora, hora de recuperar e os vejo em breve no campo”. O Chelsea perdeu a partida por 1 a 0.

Hi everyone!

Thank you all for your love and messages of support!

My family and I would like to thank everyone who has been looking after me since yesterday’s incident… pic.twitter.com/suBCdIQbj6

— César Azpilicueta (@CesarAzpi) February 19, 2023