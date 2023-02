Neymar sente dores no tornozelo, chora e deixa partida do PSG de maca

Atacante volta a sofrer uma lesão na região e vira dúvida no Paris Saint-Germain para as oitavas da Liga dos Campeões

REUTERS/Sarah Meyssonnier Neymar sente dores no tornozelo e deixa a partida entre PSG e Lille de maca



Neymar voltou a sofrer problemas físicos neste domingo, 19, durante o confronto entre Paris Saint-Germain e Lille, no Parque dos Príncipes, válido pela 24ª rodada do Campeonato Francês – o PSG ganhou por 4 a 3. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, o atacante torceu o tornozelo direito e caiu no gramado com muitas dores. Durante o atendimento médico, o brasileiro demonstrou decepção e chegou a chorar em frente aos companheiros. Sem condições de jogo e com dores, o camisa 10 precisou ser retirado de campo com auxílio de uma maca. Antes disso, o craque já somava uma bola na rede e uma assistência para Kylian Mbappé na partida. Na temporada europeia, ele contabiliza 29 partidas pelo time parisiense, com 18 gols e 17 assistências. Agora, Neymar deve passar por exames médicos no clube e ter seu diagnóstico nas próximas horas.

A expectativa do técnico Christophe Galtier é ter o jogador à disposição no duelo decisivo contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, em 8 de março – na ida, os franceses perderam por 1 a 0. Neymar, vale lembrar, já havia machucado o tornozelo direito na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, em novembro de 2022, diante da Sérvia. Na ocasião, o astro foi desfalque por duas partidas (Suíça e Camarões), mas retornou nas oitavas de final contra a Coreia do Sul. Contratado pela equipe francesa em 2017, o jogador convive com contusões há cinco anos. Até por isso, o atleta brasileiro pode ser negociado com o Chelsea na próxima janela de transferências.