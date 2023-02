Golaço de Messi nos acréscimos dá vitória ao PSG sobre o Lille; assista

Paris Saint-Germain chegou a levar uma virada e perder Neymar por contusão, mas contou com o talento do argentino e de Mbappé paga ganhar a partida

Anne-Christine POUJOULAT / AFP Messi marcou um golaço de falta para o PSG contra o Lille



O Paris Saint-Germain encontrou muita dificuldade para ganhar do Lille por 4 a 3, no Parque dos Príncipes, neste domingo, 19, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. Após abrir o placar e aumentar com Kylian Mbappé e Neymar, o time treinado por Christophe Galtier viu sua sorte mudar. Além de perder Neymar por causa de uma lesão, o PSG levou a virada de Diakité, David e Bamba. Quando tudo parecia perdido, Messi participou da jogada do empate, muito bem finalizada por Mbappé, já aos 42 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, o craque argentino foi ainda mais feliz, acertando uma bela cobrança de falta e levando os torcedores ao delírio (assista abaixo). Com o resultado, a equipe parisiense evitou a quarta derrota consecutiva, o que levaria o clube a uma profunda crise. Líder na tabela de classificação, o conjunto azul e vermelho tem 57 pontos, sete a mais que o vice-líder em Monaco. Na Champions League, o Paris terá a difícil missão de enfrentar o Bayern de Munique, no dia 8 de março, pela partida de volta. Na ida, os franceses foram derrotados por 1 a 0. Antes disso, porém, o elenco estrelado enfrenta Olympique de Marseille e Nantes pela competição nacional.