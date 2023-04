Bandeirinha dá cotovelada em jogador do Liverpool durante clássico inglês; veja vídeo

Caso aconteceu no intervalo da partida quando Andy Robertson estava protestando; órgão responsável pela arbitragem profissional na Inglaterra abriu uma investigação para esclarecer o ocorrido

PAUL ELLIS / AFP O bandeirinha Constantine Hatzidakis deu uma cotovelada na garaganta do jogador Andy Robertson



Uma cena atípica chamou atenção do jogo entre Liverpool e Arsenal, um clássico do campeonato inglês. O bandeirinha Constantine Hatzidakis deu uma cotovelada na garganta do jogador Andy Robertson, lateral-esquerdo da equipe Jurgen Klopp. “O bandeirinha me deu uma cotovelada na garganta!”, exclamou um surpreso Robertson para a câmera à beira do campo da emissora Sky Sports. O caso aconteceu momento após o final do primeiro tempo, na hora que o jogador se encaminhava para o vestiário, o que gerou uma revoltar dos jogadores do Liverpool que cercaram o árbitro Paul Tierney. Contudo, nada aconteceu e atleta agredido ainda recebeu cartão amarelo por reclamação. De acordo com a ‘Sky Sports’ a Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), entidade responsável pelos árbitros no futebol profissional da Inglaterra, prometeu revisar o incidente envolvendo o bandeirinha e o lateral do Liverpool. “Estamos cientes do ocorrido e analisaremos na íntegra assim que o jogo for concluído”, disse o órgão em comunicado. Apesar do ocorrido fora de jogo, o clássico inglês terminou empatado em 2 a 2. O Arsenal começou na frente. Os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus colocaram os ‘Gunners’ na frente em um primoroso primeiro tempo que indicava uma vitória dos londrinos, mas o Liverpool reagiu e empatou com gols do astro egípcio Mohamed Salah e do também brasileiro Roberto Firmino.