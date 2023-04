Bandeirinha que deu cotovelada em jogador do Liverpool é afastado na Inglaterra

Assistente atingiu Robertson no fim do primeiro tempo durante clássico contra o Arsenal no domingo

PAUL ELLIS / AFP Hatzidakis está afastado preventivamente até 'punição exemplar' ser definida



O árbitro assistente Constantine Hatzidakis está preventivamente afastado dos jogos no Campeonato Inglês enquanto a comissão de arbitragem avalia uma “punição exemplar” após ele dar uma cotovelada em Robertson, do Liverpool, na partida contra o Arsenal no fim de semana. Hatzidakis foi flagrado por uma câmera da ‘Sky Sports’ no jogo de domingo, em Anfield, desferindo o golpe no jogador no intervalo e já foi avisado nesta segunda-feira, 10, que não será mais selecionado para as partidas na Inglaterra. “PGMOL (Liga de Árbitros da Premier League) não designará Constantine Hatzidakis em competição nenhuma enquanto dá prosseguimento à investigação sobre o incidente que envolveu o assistente de árbitro e o defensor do Liverpool, Andrew Robertson, em Anfield”, informou a entidade. O jogador reclamou bastante do golpe e a Federação Inglesa abriu um processo de investigação para avaliar qual punição dará a Hatzidakis. A PGMOL já adiantou que buscará uma punição “exemplar”.

O árbitro assistente, Constantine Hatzidakis, foi suspenso pela Premier League após tentar agredir Robertson, após o jogo entre Liverpool e Arsenal. Ele será investigado e não participará de nenhuma partida até que a sanção seja determinada.pic.twitter.com/XJshaXNquD — Palco do Esporte (@PalcoDoEsporte) April 10, 2023

*Com informações do Estadão Conteúdo