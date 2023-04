Palmeiras terá desfalques importantes para Copa do Brasil e início do Brasileirão; confira

Alviverde tem compromissos contra o Tombense-MG na próxima quarta e contra o Cuiabá no fim de semana

ANDRé PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rony passou por cirurgia no antebraço e será desfalque por alguns meses



Atual bicampeão do Paulista, o Palmeiras teve pouco tempo para festejar e retornou às atividades na manhã desta segunda-feira, 10. O alviverde se prepara para estrear na Copa do Brasil contra o Tombense-MG, na próxima quarta-feira, 12, às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque. No fim de semana, a equipe também estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Cuiabá, no sábado, e terá desfalques importantes nessas duas partidas. O meio-campista Raphael Veiga sentiu dores no jogo contra o Água Santa e teve constatada uma lesão na coxa direita. Segundo o clube, ele já iniciou tratamento. O atacante Rony, operou nesta segunda de uma fratura no antebraço direito e deve ser desfalque até a metade do Brasileirão. O meio-campista Bruno Tabata também segue fora se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Mas, por outro lado, o torcedor pode se manter otimista. Além do técnico Abel Ferreira saber mexer no time sem alterar a qualidade, novos jogadores têm aparecido bem nas partidas. Flaco López vive fase goleadora, Endrick parece ter “desencantado” e o reforço Richard Ríos deixou boa impressão na estreia da Libertadores. O Palmeiras volta a treinar nesta terça antes do jogo da Copa.