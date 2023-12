Bandidos assaltam casa de Grealish durante jogo da Premier League e levam mais de R$ 6 milhões

Agentes auxiliados por cães e helicópteros realizaram buscas na região, mas não encontraram nenhuma pista dos suspeitos

PAUL ELLIS / AFP Meio-campista inglês nº 10 do Manchester City, Jack Grealish, comemora o gol de abertura durante a partida de futebol da Premier League inglesa entre Manchester City e Crystal Palace



O jogador inglês Jack Grealish teve a casa roubada durante o jogo do Manchester City e Everton, realizado na quara-feira, 27, informou o jornal ‘The Sun’ nesta sexta-feira, 29. Os ladrões entraram na propriedade, que conta com forte esquema de segurança, enquanto familiares do jogador, entre eles seus pais e sua noiva, acompanhavam a partida pela televisão, segundo o tabloide. Entre os itens roubados estavam joias e relógios avaliados em 1 milhão de libras esterlinas (R$ 6,1 milhões na cotação atual), acrescenta o The Sun. Após escutarem ruídos, os familiares de Grealish ativaram o alarme de segurança. A polícia do condado de Cheshire informou ter recebido uma ligação informando roubo “por volta das 21h50 [horário local, 18h50 em Brasília] na quarta-feira, 27 de dezembro”. Agentes auxiliados por cães e helicópteros “iniciaram buscas na região, mas não encontraram nenhuma pista dos suspeitos”, acrescentou a polícia. Jack Grealish, de 28 anos, foi informado do roubo depois da vitória do City sobre o Everton por 3 a 1, afirma o The Sun.