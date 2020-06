Barça e Real disputam Espanhol ponto a ponto; veja quem tem a tabela mais fácil

Reprodução Vinicius Júnior passa pela marcação de Sergio Busquets no clássico entre Barcelona e Real Madrid



Protagonistas do Campeonato Espanhol, Barcelona e Real Madrid voltaram a campo no último final de semana após três meses de paralisação no futebol devido à pandemia de Covid-19. Sem decepcionar, a dupla venceu os seus jogos com certa tranquilidade e manteve a briga pelo título nacional aberta.

Sob a batuta de Lionel Messi, o Barça goleou o Mallorca por 4 a 0, mesmo atuando como visitante. Já o Real Madrid, contando com atuação inspirada de Karim Benzema, bateu o Eibar por 3 a 1.

Restando dez rodadas para o término da La Liga, o Barcelona soma apenas dois pontos a mais que o arquirrival Real Madrid, diferença que fica ainda menor se considerarmos que os “Blancos” levam a vantagem no critério de desempate – o confronto direito.

Desta forma, vale dar uma olhada na tabela para verificar qual dos dois times possui a tabela mais “enjoada” nesta reta final de Espanhol. Veja abaixo os confrontos dos “Blaugranas” e dos “Merengues” até o final do torneio.

Vale lembrar que, já na próxima terça-feira (16), o Barça recebe o Leganés, no Camp Nou. Dois dias depois, o Real Madrid será o anfitrião diante do Valencia.

29ª rodada

Barcelona x Leganés – 16 de junho

Real Madrid x Valencia – 18 de junho

30ª rodada

Sevilla x Barcelona – 19 de junho

Real Sociedad x Real Madrid – 21 de junho

31ª rodada

Barcelona x Athletic Bilbao – 23 de junho

Real Madrid x Mallorca – 24 de junho

32ª rodada

Celta de Vigo x Barcelona – 27 de junho

Espanyol x Real Madrid – 28 de junho

33ª rodada

Real Madrid x Getafe – Data indefinida

Barcelona x Atlético de Madrid – Data indefinida

34ª rodada

Villarreal x Barcelona – Data indefinida

Athletic Bilbao x Real Madrid – Data indefinida

35ª rodada

Real Madrid x Alavés – Data indefinida

Barcelona x Espanyol – Data indefinida

36ª rodada

Valladolid x Barcelona – Data indefinida

Granada x Real Madrid – Data indefinida

37ª rodada

Real Madrid x Villarreal – Data indefinida

Barcelona x Osasuna – Data indefinida

38ª rodada

Leganés x Real Madrid – Data indefinida

Alavés x Barcelona – Data indefinida