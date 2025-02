Barcelona aguarda recuperação de Lamine Yamal para semifinais da Copa do Rei

Jogador, que está no departamento médico, não treinou devido a uma lesão sofrida em uma falta durante a partida contra o Las Palmas, que resultou em um sangramento no pé esquerdo

O técnico Hansi Flick, à frente do Barcelona, está na expectativa de que o jovem Lamine Yamal se recupere a tempo de participar do duelo contra o Atlético de Madrid, válido pela Copa do Rei. O jogador, que se encontra no departamento médico, não treinou devido a uma lesão sofrida em uma falta durante a partida contra o Las Palmas, que resultou em um sangramento no pé esquerdo.

Flick enfatizou a necessidade de uma arbitragem mais rigorosa para coibir a violência nos jogos, ressaltando que a proteção dos atletas deve ser uma prioridade. Ele não se limitou a falar apenas sobre Yamal, mas sim sobre a segurança de todos os jogadores em campo. O treinador se mostrou esperançoso em relação à recuperação do atacante e aguarda a avaliação médica.

A primeira partida das semifinais da Copa do Rei está marcada para esta terça-feira (25), com início às 17h30, no estádio Olímpico Lluís Companys. O jogo de volta ocorrerá no dia 2 de abril, na casa do Atlético de Madrid, prometendo ser um confronto emocionante entre as duas equipes.

