Com Salah, Egito divulga lista de 27 convocados para retornar à Copa após ficar fora em 2022

Seleção egípcia estreia na competição no dia 15 de junho, contra a Bélgica

EFE

O Egito divulgou na quarta-feira (20) os convocados para a Copa da Mundo. Integrante do Grupo G junto com Bélgica, Irã e Nova Zelândia, assim como Portugual, os egípcios convocaram 27 jogadores, apesara da Fifa só permitir 26 inscritos. O principal destaque vai para Mohamed Salah, que disputará o segundo Mundial da carreira. Mas, além dele, a equipe também conta com Omar Marmoush, atacante do Manchester City.

O Egito estreia na competição no dia 15 de junho, contra a Bélgica. Depois, a seleção encara os neozelandeses no dia 21 e encerra a participação na fase de grupos diante do Irã, no dia 27.

Ao longo da história, o Egito já disputou três Copas do Mundo, sendo essa a quarta edição que participa.

1934 – primeira seleção da África a jogar o torneio

1990

2018

2026

Até hoje, o Egito nunca conseguiu passar da fase de grupo.

Confira os convocados:

Goleiros

Mohamed El Shenawy (Al-Ahly);

Mostafa Shobeir (Al-Ahly);

El Mahdy Soliman (Zamalek)

Mohamed Alaa (El-Gouna);

Defensores



Mohamed Hany (Al-Ahly);

Tarek Alaa (Zed FC);

Hamdi Fathi (Al-Wakrah);

Ramy Rabia (Al Ain);

Yasser Ibrahim (Al-Ahly);

Hossam Abdelmaguid (Zamalek);

Mohamed Abdelmonem (Nice);

Ahmed Fatouh (Zamalek);

Karim Hafez (Pyramids).

Meio-campistas

Marwan Attia (Al-Ahly);

Mohannad Lasheen (Pyramids);

Nabil Emad Dunga (Al-Najma);

Mahmoud Saber (Zed);

Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly);

Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly);

Emam Ashour (Al-Ahly);

Mostafa Ziko (Pyramids);

Ibrahim Adel (Nordsjaelland);

Haitham Hassan (Real Oviedo);

Mohamed Salah (Liverpool);

Atacantes