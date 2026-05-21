Com Salah, Egito divulga lista de 27 convocados para retornar à Copa após ficar fora em 2022
Seleção egípcia estreia na competição no dia 15 de junho, contra a Bélgica
O Egito divulgou na quarta-feira (20) os convocados para a Copa da Mundo. Integrante do Grupo G junto com Bélgica, Irã e Nova Zelândia, assim como Portugual, os egípcios convocaram 27 jogadores, apesara da Fifa só permitir 26 inscritos. O principal destaque vai para Mohamed Salah, que disputará o segundo Mundial da carreira. Mas, além dele, a equipe também conta com Omar Marmoush, atacante do Manchester City.
O Egito estreia na competição no dia 15 de junho, contra a Bélgica. Depois, a seleção encara os neozelandeses no dia 21 e encerra a participação na fase de grupos diante do Irã, no dia 27.
Ao longo da história, o Egito já disputou três Copas do Mundo, sendo essa a quarta edição que participa.
- 1934 – primeira seleção da África a jogar o torneio
- 1990
- 2018
- 2026
Até hoje, o Egito nunca conseguiu passar da fase de grupo.
Confira os convocados:
Goleiros
- Mohamed El Shenawy (Al-Ahly);
- Mostafa Shobeir (Al-Ahly);
- El Mahdy Soliman (Zamalek)
- Mohamed Alaa (El-Gouna);
Defensores
- Mohamed Hany (Al-Ahly);
- Tarek Alaa (Zed FC);
- Hamdi Fathi (Al-Wakrah);
- Ramy Rabia (Al Ain);
- Yasser Ibrahim (Al-Ahly);
- Hossam Abdelmaguid (Zamalek);
- Mohamed Abdelmonem (Nice);
- Ahmed Fatouh (Zamalek);
- Karim Hafez (Pyramids).
Meio-campistas
- Marwan Attia (Al-Ahly);
- Mohannad Lasheen (Pyramids);
- Nabil Emad Dunga (Al-Najma);
- Mahmoud Saber (Zed);
- Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly);
- Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly);
- Emam Ashour (Al-Ahly);
- Mostafa Ziko (Pyramids);
- Ibrahim Adel (Nordsjaelland);
- Haitham Hassan (Real Oviedo);
- Mohamed Salah (Liverpool);
Atacantes
- Omar Marmoush (Manchester City);
- Aktay Abdullah (Enppi);
- Hamza Abdel Karim (Al-Ahly).
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