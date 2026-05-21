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Com Salah, Egito divulga lista de 27 convocados para retornar à Copa após ficar fora em 2022

Seleção egípcia estreia na competição no dia 15 de junho, contra a Bélgica

  • Por Jovem Pan
  • 21/05/2026 16h57
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EFE Mohamed Salah na despedida do Egito da Copa do Mundo da Rússia

O Egito divulgou na quarta-feira (20) os convocados para a Copa da Mundo. Integrante do Grupo G junto com Bélgica, Irã e Nova Zelândia, assim como Portugual, os egípcios convocaram 27 jogadores, apesara da Fifa só permitir 26 inscritos. O principal destaque vai para Mohamed Salah, que disputará o segundo Mundial da carreira. Mas, além dele, a equipe também conta com Omar Marmoush, atacante do Manchester City.

O Egito estreia na competição no dia 15 de junho, contra a Bélgica. Depois, a seleção encara os neozelandeses no dia 21 e encerra a participação na fase de grupos diante do Irã, no dia 27.

Ao longo da história, o Egito já disputou três Copas do Mundo, sendo essa a quarta edição que participa.

  • 1934 – primeira seleção da África a jogar o torneio
  • 1990
  • 2018
  • 2026

Até hoje, o Egito nunca conseguiu passar da fase de grupo.

Confira os convocados:

Goleiros

  • Mohamed El Shenawy (Al-Ahly);
  • Mostafa Shobeir (Al-Ahly);
  • El Mahdy Soliman (Zamalek)
  • Mohamed Alaa (El-Gouna);

Defensores

  • Mohamed Hany (Al-Ahly);
  • Tarek Alaa (Zed FC);
  • Hamdi Fathi (Al-Wakrah);
  • Ramy Rabia (Al Ain);
  • Yasser Ibrahim (Al-Ahly);
  • Hossam Abdelmaguid (Zamalek);
  • Mohamed Abdelmonem (Nice);
  • Ahmed Fatouh (Zamalek);
  • Karim Hafez (Pyramids).

Meio-campistas

  • Marwan Attia (Al-Ahly);
  • Mohannad Lasheen (Pyramids);
  • Nabil Emad Dunga (Al-Najma);
  • Mahmoud Saber (Zed);
  • Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly);
  • Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly);
  • Emam Ashour (Al-Ahly);
  • Mostafa Ziko (Pyramids);
  • Ibrahim Adel (Nordsjaelland);
  • Haitham Hassan (Real Oviedo);
  • Mohamed Salah (Liverpool);

Atacantes

  • Omar Marmoush (Manchester City);
  • Aktay Abdullah (Enppi);
  • Hamza Abdel Karim (Al-Ahly).
Egito divulga lista de convocados para a Copa do Mundo 2026 — Foto: Foto: Reprodução / @egyptnt

Reprodução / @egyptnt

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