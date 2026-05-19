Arsenal quebra jejum de 22 anos e é campeão da Premier League

Confirmação do título dá ao time londrino a possibilidade de se concentrar exclusivamente para a final da Liga dos Campeões

GLYN KIRK / AFP Meia brasileiro do Arsenal, camisa 11, Gabriel Martinelli (à esquerda), aplaude os torcedores após a partida do Campeonato Inglês entre Arsenal e Burnley, no Emirates Stadium, em Londres



O Arsenal conquistou o Campeonato Inglês nesta terça-feira (19), após o empate do Manchester City (2º) em 1 a 1 com o Bournemouth, encerrando um jejum que perdurava desde 2004. Os ‘Gunners’, que contam com quatro pontos de vantagem sobre os ‘Citizens’ faltando uma rodada para o fim do campeonato, sucedem ao Liverpool como campeões ingleses.

A confirmação do título dá ao time londrino a possibilidade de se concentrar exclusivamente para a final da Liga dos Campeões, que será disputada no dia 30 de maio contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste. Antes, os comandados de Mikel Arteta visitam o Crystal Palace para cumprir tabela no último jogo do Inglês.

*Com informações da AFP