Barcelona anuncia empréstimo de Philippe Coutinho ao Aston Villa até o fim da temporada

Ida ao clube está sujeita à aprovação dos exames médicos do jogador e ao visto de trabalho na Inglaterra

EFE/Alberto Estévez Philippe Coutinho é atualmente o jogador mais caro do Barcelona



O Barcelona anunciou nesta sexta-feira, 7, o empréstimo de Philippe Coutinho ao Aston Villa até o final da temporada. O meio-campista tem contrato com o clube catalão até a metade de 2023, mas estava sendo pouco utilizado no Camp Nou. O jogador estava sendo cotado por alguns times brasileiros, como o Palmeiras, mas o alto salário do atleta foi um entrave para as negociações. Coutinho é, atualmente, o jogador mais bem pago do Barça, com uma remuneração que gira em torno de 8,58 milhões de euros (R$ 54 milhões, na cotação atual).

Com o empréstimo, clube inglês pagará uma parte do salário do meia. A ida ao Aston Villa está sujeita à aprovação dos exames médicos do jogador e ao visto de trabalho na Inglaterra. O acordo inclui a opção de tornar a transferência permanente. O jogador brasileiro deve viajar a Birmingham nas próximas horas. Coutinha se juntou ao Barcelona em 2018. No total, ele jogou 106 partidas com o clube catalão, marcando 26 gols.