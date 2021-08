Após 21 anos, chega ao fim o reinado de Messi no Barcelona

Clube decidiu não seguir em frente com o acordo de renovação contratual com o maior ídolo de sua história devido a ‘obstáculos econômicos’

O atacante argentino Lionel Messi deixará o Barcelona após um casamento que durou 21 anos. No clube catalão desde que tinha 13 anos, o atacante argentino, hoje com 34, havia apalavrado a renovação de contrato, mas o Barça decidiu não seguir em frente com o acordo devido a “obstáculos econômicos e estruturais”. O temor barcelonista era de que o dinheiro pago ao craque neste novo contrato gerasse uma sanção na lei europeia que pune “doping financeiro”. Com 34 títulos em azul e grená (entre eles quatro Liga dos Campeões), Messi é considerado o maior jogador da história do Barcelona. “Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não sejam atendidos”, disse a agremiação, em breve comunicado. “O Barça agradece de todo o coração ao jogador o seu contributo para a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida.”

O futuro de Messi ainda não está definido. O Manchester City já tentou levá-lo na temporada passada e desponta como favorito a contratar o recordista de títulos da Fifa de melhor jogador do mundo (seis). No clube inglês, ele poderá encontrar Josep Guardiola, com quem trabalhou no Barcelona. O Paris Saint-Germain é outro candidato a ter o argentino em seu elenco. Não é segredo para ninguém que Neymar deseja voltar a jogar junto com o amigo. Os dois, inclusive, passam férias juntos em Ibiza, na Espanha. Di Maria, Paredes e Verrati, três outros atletas do PSG, também fazem parte do grupo que se diverte no concorrido ponto de veraneio europeu.

