LeBron James supera marca de US$ 1 bilhão conquistados na carreira

Aos 36 anos, o jogador de basquete se tornou o primeiro da modalidade em atividade a atingir a marca

Reprodução/Twitter/@Los Angeles Lakers Astro do basquete entrou para grupo seleto de atletas em atividade que superou a marca



Um dos maiores nomes da história do basquete, LeBron James superou a marca de US$ 1 bilhão conquistados na carreira. A informação foi dada pelo jornal Sportico na última quinta-feira, 22. A estimativa é de que, ao longo de sua carreira, James tenha recebido aproximadamente US$ 330 milhões de salários de seus clubes. Entretanto, o veículo diz que o resto de seus ganhos veio de patrocínios e acordos, como o que o atleta possu com a Nike, além de participações em produções como o filme “Space Jam: Um Novo Legado” e no jogo “Fortnite”.Com o feito, James se tornou o primeiro jogador de basquete em atividade a se tornar bilionário, sendo que Michael Jordan, estrela da NBA, ultrapassou a marca apenas após sua aposentadoria, já tendo superado a barreira dos US$ 2 bilhões. Ao ultrapassar a marca, James se juntou a um grupo que inclui nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Roger Federer, Tiger Woods e Floyd Mayweather, como atletas em atividade que superaram a marca.