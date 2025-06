Barcelona confirma retorno ao Camp Nou no dia 10 de agosto em partida amistosa

Na última temporada, o clube jogou no estádio Olímpico de Montjuic, onde teve um desempenho notável, conquistando o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, além de alcançar a semifinal da Liga dos Campeões

O Barcelona anunciou que retornará ao Camp Nou no dia 10 de agosto, quando ocorrerá o Troféu Joan Gamper, um amistoso que marca o início da nova temporada do clube. Atualmente, o Camp Nou está passando por reformas significativas, mas uma parte do estádio será liberada para a torcida durante o amistoso. As obras incluem a construção de uma nova terceira arquibancada, a instalação de um duplo anel VIP, além de melhorias na cobertura e na urbanização das áreas ao redor do estádio. Na última temporada, o Barcelona jogou no estádio Olímpico de Montjuic, onde teve um desempenho notável, conquistando o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, além de alcançar a semifinal da Liga dos Campeões. Essa mudança temporária foi necessária devido às obras em seu estádio principal.

As reformas no Camp Nou enfrentaram alguns atrasos, com a conclusão inicialmente prevista para novembro de 2024. O projeto visa aumentar a capacidade do estádio para 105 mil espectadores, tornando-o ainda mais imponente. Além disso, o Camp Nou é considerado um dos candidatos para sediar a final da Copa do Mundo de 2030, que será realizada em conjunto por Espanha, Portugal e Marrocos.

