Barcelona e Bayern de Munique fecham acordo por Lewandowski

Operação terá um custo de quase R$ 300 milhões e o contrato do polonês com o clube catalão será de três temporadas; atacante é aguardado para assinatura de contrato durante o fim de semana

Reprodução/ Twitter @FCBayernBR Robert Lewandowski, duas vezes considerado o melhor jogador do mundo, é o mais novo atacante do Barcelona



A novela entre Robert Lewandowski e o Bayern de Munique chegou ao fim na noite desta sexta-feira, 15, já que o clube bávaro chegou a um acordo com o Barcelona e o polonês vestirá as cores azul e grená. No total, a operação de venda do atacante terá um custo para os cofres catalães de 50 milhões de euros – ou R$ 272 milhões, na cotação atual – entre pagamentos fixos e variáveis. Segundo o portal Marca, as negociações se intensificaram nas últimas horas e Lewa encontrava-se negociando apenas com o Barça, ignorando as ofertas realizadas por Chelsea e PSG. A expectativa é de que o atacante – que venceu o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa nos anos de 2020 e 2021 – é esperado para a assinatura de contrato ainda neste final de semana no Camp Nou, estádio do Barcelona.