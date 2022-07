Técnico da Inglaterra pode deixar jogadores que não se vacinaram fora da Copa do Mundo

Vacinação contra a Covid-19 virou assunto quente no país nos últimos dias, quando os times começaram suas pré-temporadas

Andy Rain / EFE Gareth Southgate tem um problema nas mãos para resolver



O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, deve deixar de fora da lista final para a Copa do Mundo do Catar, em novembro, jogadores que se recusaram a se vacinar contra a Covid-19. Isso porque a seleção estreia contra o Irã no dia 21, na abertura do torneio, apenas seis dias após chegar ao Catar. Pessoas não vacinadas precisam se isolar por cinco dias no país e, pela quarentena, esses jogadores não estariam aptos para a estreia. O assunto veio à tona nessa semana depois que alguns clubes da Premier League deixaram de levar nomes importantes para suas turnês de pré-temporada pela falta de vacinação. O Sportsmail informou que existe um “punhado de jogadores” da seleção que ainda não se imunizaram, mas não foram revelados seus nomes. O Chelsea e o Crystal Palace foram alguns dos times afetados, e Thomas Tuchel chegou a reclamar publicamente. No fim de janeiro, a PL revelou que 80% dos jogadores da primeira divisão estão totalmente vacinados. A Fifa está tentando com o governo do Catar relaxar as regras da vacina.