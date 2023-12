Barcelona empata com Valencia e chega a três jogos sem vencer

Time catalão é o terceiro colocado na tabela com 35 pontos, mas pode ficar mais distante da briga pelo título

EFE/Juan Carlos Cárdenas O centrocampista do Valencia Hugo Guillamón comemora o gol marcado no Barcelona durante o jogo



O Barcelona não passou de um empate em 1 a 1 fora de casa com o Valencia neste sábado, 16, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, e chegou ao seu terceiro jogo seguido sem vencer. O time catalão é o terceiro colocado na tabela com 35 pontos, mas pode ficar mais distante da briga pelo título. O Real Madrid (2º, 39 pontos) enfrenta no domingo o Villarreal (14º) e o líder Girona fecha a rodada contra o Alavés (13º) na segunda-feira, 18. Nesse cenário, o Barça precisava de uma vitória para se recuperar depois de duas derrotas consecutivas, uma sem consequências pela Liga dos Campeões (3 a 2 para o Royal Antwerp) e outra muito mais prejudicial para o Girona, em LaLiga, no último fim de semana.

Apesar da importância da partida, os ‘blaugrana’ não pareciam focados e acabaram saindo do estádio Mestalla sem os três pontos. O português João Félix abriu o placar no início do segundo tempo com assistência do brasileiro Raphinha, após grande passe de Frenkie De Jong, mas os jogadores do Barcelona não conseguiram chegar ao segundo gol para matar o jogo. O Valencia aproveitou e empatou com Hugo Guillamón, que bateu bonito da entrada da área e acertou o canto superior do goleiro Iñaki Peña.

*Com Agence France-Presse